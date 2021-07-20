ضبط متهمين بقتل خفير شركة وسرقة سيارة يحرسها في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك في الإسكندرية، من ضبط شخصين، عاطلين، لاتهامهما بقتل خفير شركة إنشاءات، بدافع التخلص منه، بعد أن كشف أمرهما عقب سرقتهما سيارة تابعة للشركة.



تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، بالعثور على جثة خفير مُعين لحراسة جراج وورش خاصة بشركة إنشاءات، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، مسجاة على الأرض بداخل الشركة، ومُكبل اليدين من الخلف، وبها جروح.



وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي، وجود كل متعلقات الخفير، عدا هاتفه المحمول، فضلًا عن سرقة سيارة ربع نقل، مملوكة للشركة، وجهاز الـDVR الخاص بكاميرات المراقبة من داخل جراج الشركة.



وبتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، كشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين، عاطلين "أحدهما نجل خفير على قطعة أرض مجاورة للشركة محل البلاغ".



وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين لهما وألقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا أنه عقب قيامهما بالدلوف للجراج محل البلاغ، شعر بهما المجني عليه، فتعديا عليه بالضرب بعصا "شومة" حتى فارق الحياة، واستوليا على المسروقات.



وبتطوير مناقشتهما، أرشدا عن الهاتف المسروق والسيارة الخاصة بالشركة، وأنهما تخلصا من جهاز DVR بإلقائه في أحد المصارف المائية، حتى لا يتم اكتشاف أمرهما.



تم نقل جثة الخفير إلى المشرحة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، بقسم شرطة محرم بك، وأخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.