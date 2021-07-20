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تقرير: العالم يهدر ملياري طن من المواد الغذائية

العالم
العالم
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 7:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 7:15 م
أفاد تقرير جديد بأن أكثر من ملياري طن من الطعام لا يتم تناولها في جميع أنحاء العالم، أي ضعف ما كان يُعتقد سابقا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتم فقد ما يقدر بنحو 2.5 مليار طن من الطعام في المزارع أو تم إهداره من قبل تجار التجزئة أو المستهلكين على مستوى العالم، وهو ما يمثل حوالي 40 % من الإنتاج، وفقا لبحث أجرته منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" ومتاجر التجزئة "تيسكو بي إل سي" في المملكة المتحدة.

وقالوا في تقرير إن الرقم أعلى من التقديرات السابقة بنحو 1.2 مليار طن، فيما يتم إهدار نسبة كبيرة من الغذاء في مزارع الدول الأكثر ثراء.

ويحاول الباحثون منذ سنوات تجميع بيانات عن المدى الحقيقي للطعام المهدر، الذي تقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إنه مسؤول عما يصل إلى 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

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