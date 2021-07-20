أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، إعطاء إجمالي 45.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ381 ألفا و870 جرعة في اليوم الواحد.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 30 أسبوعا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 1.43 مليون، إلى جانب تسجيل 26 ألفا و468 حالة وفاة جراء الوباء حتى الآن.

ومر نحو عام و25 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.



