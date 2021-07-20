فولفو تسيطر بالكامل على مشروعاتها في الصين من الشركة الأم جيلي

وافقت شركة فولفو لصناعة السيارات، على أن تسلم مشروعاتها في الصين من الشركة الأم جيلي أوتوموبيل هولدينجز ليمتد، ما يحتمل أن يعزز تقييمها قبل بيع الأسهم المخطط له.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن هاكان صمويلسون، الرئيس التنفيذي للشركة السويدية، قوله في بيان اليوم الأربعاء، إن الصفقة سوف تجعل فولفو أول شركة أجنبية كبرى لصناعة السيارات تسيطر بشكل كامل على عملياتها في الصين.



ورفضت الشركتان التعليق بشأن شروط الصفقة.



وفي العام المقبل، من المقرر أن تلغي الصين الحد الأقصى الذي يبلغ 50% المحدد لاستثمارات شركات صناعة السيارات الأجنبية في المشروعات المشتركة لصناعة السيارات التي تعمل بالبنزين، بعد إلغاء هذا الحد الأقصى لمصنعي السيارات الكهربائية في عام 2018.



وكانت تسلا هي أول شركة غير صينية لتصنيع السيارات التي تقيم مشروعا مملوكا لها بالكامل في أكبر سوق للسيارات في العالم.



وبموجب الاتفاقية، سوف تشتري فولفو 50% إضافية من الأسهم في مشروع داكينج فولفو لصناعة السيارات وشنغهاي فولفو لأبحاث وتطوير السيارات.



وسوف يتم إنهاء الصفقة على مرحلتين، بداية من عام 2022 عندما يتم إلغاء الحد الأقصى لنسبة الشريك الأجنبي في المشروع المشترك، ومن المتوقع أن تكتمل رسميا في عام 2023.