ماركس آند سبنسر تحذر من اختفاء سلع في شمال أيرلندا بسبب اتفاقية البريكست

حذر رئيس مجلس إدارة سلسلة ماركس آند سبنسر لتجارة التجزئة، من استبعاد بعض المنتجات من أرفف المتاجر في أيرلندا الشمالية في عيد الميلاد، وذلك بسبب مشكلات اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وقال آرتشي نورمان، الذي طلب لقاء وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اللورد فروست، لبرنامج "توداي" الذي تبثه القناة الرابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن بروتوكول أيرلندا الشمالية سوف يسبب "فجوات على الأرفف".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن النائب البرلماني السابق من حزب المحافظين قوله: "في عيد الميلاد هذا العام، يمكنني أن أخبركم بالفعل، أنه يتعين علينا اتخاذ قرارات لشطب منتج لأيرلندا الشمالية لأنها ببساطة لا تستحق المخاطرة لمحاولة الحصول عليه".

وقال نورمان: "لقد اتخذنا هذا القرار بالفعل. نحن ننتظر لنرى مدى جدية الأمر"، ودعا إلى "نهج منطقي في التنفيذ يركز على الغايات، وهي حماية المستهلكين، وليس الوسائل البيروقراطية".

ويهدف "بروتوكول أيرلندا الشمالية" وهو جزء من اتفاق "بريكست" إلى تجنب حدود صعبة وغير يسيرة فى التنقل مع ايرلندا، بالإبقاء بشكل فعال على أيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة بالنسبة للسلع.

وسيشهد البروتوكول مجموعة من الفحوصات الإضافية للبضائع، القادمة إلى المنطقة من بريطانيا العظمى في وقت لاحق هذا العام.



