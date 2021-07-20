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لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 552328

الكورونا في لبنان
الكورونا في لبنان
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 7:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 7:39 م
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا اليوم الأربعاء إلى 552328 بعد تسجيل 539 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل  وفاة شخص واحد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7888 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 15.8%  والذين تلقوا الجرعة الأولى 24.2% من سكان لبنان حتى اليوم.

ويبلغ عدد السكان حوالي 4.8 مليون نسمة.

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