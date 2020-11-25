تقرير: فيتنام تنتج أول مجموعة تجريبية من لقاح سبوتنيك V الروسي

أنتجت فيتنام أول مجموعة تجريبية من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكوفيد-19، بحسب ما أورده موقع "فيتنام نيوز" الإخباري في تقرير اليوم الأربعاء، نقلا عن بيان صادر عن صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة "فابيوتك" الفيتنامية للأدوية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن التقرير أن العينات الأولى المأخوذة من هذه المجموعة سوف تُرسل إلى مركز جاماليا المطور للقاح لفحص جودته.



وعقب كيريل دميتريف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي على الأنباء قائلا: "فيما لايزال الكثير أمام انتهاء الجائحة ويتم رصد متغايرات جديدة وأكثر خطورة من فيروس كورونا في مناطق مختلفة من العالم، يزيد صندوق الاستثمار المباشر الروسي من القدرات لإنتاج سبوتنيك في، للتسريع من التطعيم بأحد أفضل اللقاحات في العالم"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.



وقال الطبيب دات توان دو، رئيس فابيوتك: "نأمل أن يساعد التعاون بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي وفابيوتك على توفير لقاح كوفيد-19 جيد وميسور التكلفة لفيتنام وغيرها من دول جنوب شرق آسيا"، بحسب تاس.



وحتى الآن جرى تسجيل "سبوتنيك في" في 68 دولة يبلغ إجمال تعدادها السكاني أكثر من 7ر3 مليار شخص.