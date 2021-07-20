هولندا تودع اليوم الصحفي في مجال الجريمة دي فريس

يودع المواطنون الهولنديون، اليوم الأربعاء، الصحفي في مجال الجريمة بيتر ار دي فريس، عقب أن توفى متأثرا بالإصابات التي أصيب بها بعد إطلاق النار عليه مطلع هذا الشهر في أمستردام.

وتم وضع الجثمان في مسرح كاري في أمستردام اليوم، بحيث يتمكن المواطنون من إلقاء النظرة الأخيرة عليه حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش).

واصطف المئات بالفعل خارج المسرح هذا الصباح. ومن المقرر إقامة مراسم خاصة لأسرته وأقاربه وأصدقائه غدا الخميس.

وكان قد تم إطلاق النار على الصحفي، 64 عاما، في شارع بوسط أمستردام، عقب أن غادر استوديو تلفزيوني في 6 يوليو الجاري. وبعد 9 أيام، توفى متأثرا بجراحه.

ويعد دي فريس صحافي شهير في مجال الجريمة، وكان يظهر بصورة اعتيادية في المحاكم بصفته متحدثا عن ضحايا أو شهود عيان بالمحاكمات.

وأرجع إطلاق النار عليه بصورة كبيرة إلى الجريمة المنظمة في هولندا.

وتم إلقاء القبض على شخصين بعد الهجوم، وهما مواطن بولندي، 35 عاما، يعيش في جنوب شرق هولندا وآخر، 21 عاما، يعيش في روتردام.