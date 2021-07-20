بيطري الشرقية: التحفظ على طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، برئاسة مدير عام الصحة والمجازر، بالاشتراك مع الرقابة التموينية في مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، شنت حملة تفتيشية على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والمجمدات بمركز ومدينة بلبيس.

أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر مخالفة لثلاجة حفظ اللحوم والدجاج، و3 محلات جزارة مخالفة، فيما تم التحفظ على 720 كيلو لحوم و122 كيلو كبدة، و117 كيلو دجاج، جميعها بدون بيانات تدل على مصدرها، فيما تم سحب عينات لتحديد صلاحية المضبوطات ومدى قابليتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم التحفظ على 40 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.