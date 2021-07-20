الحكومة الألمانية تمدد قواعد كورونا الخاصة بالمسافرين القادمين حتى 10 سبتمبر

قررت الحكومة الألمانية تمديد قواعد كورونا الخاصة بالمسافرين القادمين إليها حتى 10 سبتمبر القادم وإجراء تخفيفات بالنسبة للحجر الإلزامي.



جاء ذلك خلال إعلان وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، عن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بخصوص لائحة دخول الأراضي الألمانية.



وكان من المقرر أن تستمر القواعد الحالية الخاصة بدخول الأراضي الألمانية في ظل ظروف جائحة كورونا حتى 28 يوليو الجاري فقط.



وينص التعديل الذي أدخلته الحكومة على قواعد الحجر الإلزامي على أن الأشخاص الحاصلين على تطعيم كامل والقادمين من مناطق طفرات فيروس كورونا بإمكانهم إنهاء الحجر مبكرا إذا أثبتوا أن التطعيم الذي تلقوه فعال أيضا ضد سلالة الفيروس الموجود في المنطقة التي كانوا يزورونها.



وقبل هذا التعديل، كانت قواعد الحجر الإلزامي الصارم تسري أيضا على الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم كامل في حال قدومهم إلى ألمانيا من مناطق طفرات الفيروس.



كما ينص التعديل أيضا على تقليل مدة الحجر الإلزامي (14 يوما) المطبق على القادمين من مناطق طفرات الفيروس في حال تخفيض تصنيف هذه المناطق إلى مناطق ذات معدل إصابة عال.



ومن المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بعد انتهاء مدة العمل بالقواعد القديمة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.



وقال شبان إن الوضع استلزم تمديد القواعد القائمة "ولقد تعلمنا من الصيف الماضي أن علينا أن ننتبه فيه وأثناء السفر".