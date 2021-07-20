 طائرة تورنادو تابعة لسلاح الجو الألماني تلتقط صورا لمناطق الفيضانات - بوابة الشروق
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طائرة تورنادو تابعة لسلاح الجو الألماني تلتقط صورا لمناطق الفيضانات

طيارة المانية
طيارة المانية
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 9:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 9:02 م
صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء بأن سلاح الجو يساعد في إعطاء تقييم أكثر دقة لأضرار الفيضانات في غرب ألمانيا عن طريق طائرة خاصة.

وأوضح المتحدث أن طائرة استطلاع طراز تورنادو حلقت فوق منطقة ايفيل القريبة من آرفايلر.

ويستخدم الجيش التقنية التي استخدمها في الاستطلاع عن بُعْد فوق سورية والعراق، وبحسب الوزارة فإن من المنتظر أن تساعد الصور عالية الدقة التعرف على الأضرار بصورة أفضل وتحديد الأماكن التي تحتاج إلى المساعدة.

وكان أفراد الجيش الألماني المشاركون في عمليات الإغاثة على الأرض قد طلبوا هذه المهمة من الجيش.

وسيقوم خبراء من الجيش في شلزفيج بتحليل الصور، وقالت الوزارة إنه في حال أسفرت الصور عن طرح المزيد من الأسئلة، فإن من الممكن القيام بطلعات أخرى يمكن خلالها أن ينزل الحد الأدنى لمستوى ارتفاع الطائرة عن 1500 متر وذكر المتحدث أن القوات البرية قدمت طلبا بهذا الخصوص.

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