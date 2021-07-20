 شركات طيران إسرائيلية تحذر من أنها ربما تكون غير قادرة على مواجهة أزمة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شركات طيران إسرائيلية تحذر من أنها ربما تكون غير قادرة على مواجهة أزمة كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 12:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 12:46 م

ذكر الرؤساء التنفيذيون لشركات "العال" و"أركيا" و"إسراير" الإسرائيلية للطيران، في خطاب إلى رئيس وزراء إسرائيل، نافتالي بينيت أن القيود الأخيرة المتعلقة بفيروس كورونا التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية أدت إلى "تراجع حاد" في النشاط، خلال الأشهر المقبلة وشككوا في قدرة شركات الطيران الإسرائيلية على البقاء، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء.

وتسعى شركات الطيران للحصول على مساعدات حكومية لمواجهة الأزمة.

وأجلت الحكومة الإسرائيلية تجديد قطاع السياحة، وتفرض حجرا صحيا على المسافرين، العائدين من دول معينة، حتى لو حصلوا على تطعيم بشكل كامل.

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