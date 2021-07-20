الصين تضخ كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط للحد من ارتفاع الأسعار

قالت مصادر مطلعة، إن الصين زودت كبرى مصافي النفط في البلاد بملايين البراميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام خلال الشهر الحالي للحد من ارتفاع الأسعار.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الصين ضخت حوالي 3 ملايين طن بما يعادل نحو 22 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي إلى المصافي.



وأضافت المصادر هذه الخطوة تستهدف الحد من ارتفاع الأسعار والسيطرة على خطر التضخم المتزايد.



في الوقت نفسه يمكن أن تحد هذه الخطوة من الطلب الصيني على النفط المستورد.



وكان موقع إنيرجي إنتليجانس المتخصص في متابعة موضوعات الطاقة قد أشار في وقت سابق إلى ضخ كميات من الاحتياطي الاستراتيجي الصيني، ولكن لم يصدر تعليق عن هذه الأنباء عن المكتب الصحفي لإدارة الطاقة الوطنية المعنية بمتابعة الاحتياطي النفطي للصين ولا عن لجنة التنمية الوطنية والإصلاح التي تشرف على عمل إدارة الطاقة الوطنية.



في الوقت نفسه يشير ضخ كميات من احتياطي النفط الصيني في السوق إلى الخطورة التي تنظر بها الصين لارتفاع أسعار المواد الخام والمخاطر الأوسع الخاصة بارتفاع أسعار المستهلك ككل في البلاد.