 رئيس البرلمان التونسي يغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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رئيس البرلمان التونسي يغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا

البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 5:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 5:57 م
غادر رئيس مجلس نوّاب الشّعب التونسي، راشد خريجي الغنوشي، مساء اليوم الأربعاء، المستشفى العسكري بعد أن تلقى العلاج اللازم إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك نقلًا عن الصفحة الرسمية للبرلمان التونسي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووجه رئيس المجلس شكره للطاقم الطبي وكل العاملين بالقطاع الصحي الذي يسهر على تأمين صحة المواطنين في كل أنحاء الجمهورية، كما وجه تحياته لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل من اتصل به للاطمئنان على صحته من نواب المجلس وشخصيات وطنية ورؤساء برلمانات وسفراء.

وأكد في هذا السياق على ضرورة توحد السلطة والقوى السياسية في مواجهة هذا الوباء، والتسريع بتلقيح المواطنين، مع ضرورة إطلاق حملات التلقيح في كل الجهات وألا يقتصر الأمر على المراكز العمومية، مشيرا إلى فعالية وأهمية التلقيح في مواجهة الوباء.

كما ترحم «الغنوشي» على كل من فقدتهم تونس جراء إصابتهم بفيروس «كوفيد - 19»، ووجه تعازيه لعائلاتهم، متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين.


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