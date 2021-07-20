إسرائيل تشدد القيود المفروضة لاحتواء كورونا في ظل ارتفاع حالات الإصابة

بدأت إسرائيل، اليوم الأربعاء، في تطبيق قيود جديدة في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وتنطبق القيود بصورة أساسية على قاعات المهرجانات وتجمعات أكثر من 100 شخص في أماكن مغلقة. وابتداء من الآن، سوف يمكن فقط لمن تلقوا تطعيم ضد فيروس كورونا أو تعافوا من المرض أو نتيجة إصابتهم سلبية المشاركة في مثل هذه الفعاليات.



وعاد الآن الإلزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، الذي كان قد تم إلغاؤه في يونيو الماضي.



وأفادت شبكة "كان" الإسرائيلية، بأنه تم نشر المئات من رجال الشرطة في بعض المناطق لضمان الالتزام بالقواعد الجديدة.



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم تسجيل 1400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتعد سلالة دلتا، الأكثر قدرة على الانتشار، هي المسؤولة بصورة أساسية عن زيادة حالات الاصابة بالفيروس.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الوزارة القول إن من بين حالات الإصابة الجديدة 150 حالة لمسافرين قادمين من الخارج.



وقالت الوزارة إن ما لا يقل عن 63 شخصا في حالة حرجة، بينهم 12 يحتاجون للتنفس الاصطناعي. وتبلغ حصيلة الوفيات بالفيروس 6452 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أن من بين حالات المسافرين 130 حالة إصابة لأشخاص جاءوا من مناطق ليست عالية الخطورة، حيث لا يخضع القادمون من هذه الدول للحجر الصحي الإجباري لدى الوصول.



وحصل نحو 62% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة على أول جرعة من اللقاح، وأكثر من 56% على جرعتي اللقاح.