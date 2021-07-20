إلغاء مئات الرحلات الجوية في الصين مع تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا

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بعد تأكيد حدوث تسع حالات إصابة بفيروس كورونا بين الموظفين في مطار نانجينج، ألغت المدينة الواقعة شرقي الصين أكثر من 300 رحلة جوية اليوم الأربعاء.

وذكرت السلطات أنه تم بالفعل إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية في اليوم السابق.

وتم إجراء فحوص جماعية في أربع مناطق قريبة من المطار.

ويتعين الآن على أي شخص يريد مغادرة المدينة التي يقطنها 8 ملايين نسمة أن يقدم نتائج سلبية لفحوص كشف الإصابة بكورونا.

وتم اكتشاف إصابات المطار أثناء الفحص الروتيني، وخضه الموظفون المصابون بكورونا للحجر الصحي. ثم تم اختبار المزيد من الموظفين.

وأبقت الصين الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير منذ تفشي الوباء لأول مرة في أوائل عام 2020، ولم تشهد سوى حالات تفشي محلية محدودة منذ ذلك الحين.

وفي الوقت الحالي، تعاني مقاطعة يونان جنوب غربي الصين بسبب أعداد من الإصابات. وتقع المقاطعة على الحدود مع ميانمار، التي تضررت بشدة من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن مقاطعة دهونج تضررت بشكل خاص حيث تم نقل 267 مصابا بكورونا إلى المستشفيات.

ومن بين الإصابات 82 حالة عدوى محلية. كما تم تسجيل 31 إصابة بدون أعراض.

وعادت الحياة إلى طبيعتها إلى حد كبير في الصين، التاي تم بها اكتشاف الفيروس أولا على مستوى العالم في ديسمبر 2019.



