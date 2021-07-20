 الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تحث أتباعها على تلقي لقاحات كورونا - بوابة الشروق
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الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية تحث أتباعها على تلقي لقاحات كورونا


نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 6:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 6:54 ص

 (د ب أ)

حثت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية أتباعها على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تعميم يتضمن 12 سؤالا وجوابا حول موضوع التطعيم ضد كورونا.

ولا تتناول الرسالة المؤلفة من أربع صفحات والتي نشرتها صحيفة كاثيميريني اليونانية مساء الثلاثاء الأسئلة الطبية فحسب مثل تأثير التطعيم ضد سلالة دلتا المتحورة للفيروس ، بل تتناول نظريات المؤامرة الشائعة.

وذكرت الرسالة: "لا تحتوي لقاحات فيروس كورونا على رقائق إلكترونية. هذه نظريات غير واقعية تستند إلى حملات تضليل على الإنترنت".

وتتزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في اليونان بشكل حاد في الآونة الأخيرة، في حين أن الطلب على التطعيمات آخذ في الانخفاض.

وسجلت السلطات الصحية اليونانية 3565 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بين سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون شخص.


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