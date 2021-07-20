ارتفاع أرباح ناسداك لإدارة مؤشرات البورصات خلال الربع الثاني

أعلنت شركة ناسداك التي تدير مؤشرات الأسهم اليوم الأربعاء ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 341 مليون دولار، بما يعادل 2.05 دولار للسهم الواحد مقابل 241 مليون دولار بما يعادل 1.45 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغ صافي الأرباح المعدلة للشركة بعد استبعاد البنود الخاصة وغير المتكررة 316 مليون دولار، بما يعادل 1.90 دولار للسهم الواحد مقابل 256 مليون دولار بما يعادل 1.54 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى وصول أرباح السهم الواحد خلال الربع الثاني إلى 1.70 دولار للسهم الواحد.



في الوقت نفسه، ارتفع صافي إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 21% إلى 846 مليون دولار مقابل 699 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وكان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات إلى 810.54 مليون دولار فقط.