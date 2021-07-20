ألمانيا: حكم قضائي يحدد مدى زمنيا لتبديل السيارة المعنية بفضيحة الديزل

قضت المحكمة الاتحادية بألمانيا، اليوم الأربعاء، بتحديد مدى زمني يمكن فيه للمتضررين من فضيحة التلاعب في عوادم سيارات الديزل لمجموعة فولكس فاجن تبديل سياراتهم المعيبة.



وأوضحت المحكمة أنه يتعين على من يرغب في تبديل سيارته المعيبة بأن يقوم بذلك في غضون مدة لا تزيد عن عامين بعد تاريخ توقيع عقد شراء السيارة.



يذكر أنه قبل صدور هذا الحكم، لم يكن قد تم تحديد مدة لتبديل السيارة التي حدث فيها تلاعب.



كان العديد من عملاء مجموعة فولكس فاجن طالبوا بتبديل سياراتهم الأقدم بصورة ملحوظة والتي لم تعد المجموعة تنتجها.



وقالت قاضية المحكمة إن الموزعين تسلموا سيارات قطعت مسافات وكان عليهم أن يوفروا سيارات جديدة تماما بدون تعويض، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينطوي على موازنة عادلة لمصلحة الجانبين.