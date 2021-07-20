النرويج تنضم لدول أخرى في وقف الترحيل إلى أفغانستان

أعلنت هيئة الهجرة النرويجية ومجلس طلبات الهجرة النرويجية، اليوم الأربعاء، أنه بعد قرارت مماثلة من جانب السويد وفنلندا مؤخرا، قررت النرويج تعليق الترحيل إلى أفغانستان مؤقتا.

يأتي هذا القرار في ظل تدهور الوضع الأمني في أفغانستان، في الوقت الذي تستمر فيه حركة طالبان في تحقيق مكاسب في ظل الفراغ بالسلطة الذي خلفه خروج معظم القوات الدولية.

ونتيجة لذلك، لن تقوم الشرطة النرويجية بعمليات الترحيل المقررة إلى أفغانستان حتى 15 سبتمبر المقبل على الأقل. ويؤثر هذا القرار على طالبي اللجوء الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم، أو الذين تم سحب تصاريح إقامتهم في النرويج أو تم رفضها.

ويشار إلى أن حركة طالبان شنت عدة هجمات ضد الحكومة الأفغانية في كابول منذ انسحاب القوات الدولية، الذي بدأ في مايو الماضي، كما حققت عدة مكاسب، وسيطرت على نصف الأقاليم الأفغانية في الوقت الحالي.