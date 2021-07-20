في مثل هذا اليوم الأهلي يعلن تعاقده مع مروان محسن

في مثل هذا اليوم من عام 2016، نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، في التعاقد مع مروان محسن، مهاجم الإسماعيلي.

وكان مروان محسن قد انتقل من الإسماعيلي إلى الأهلي في صفقة من العيار الثقيل وقتها حيث ظهر بشكل ملفت مع منتخب مصر والدراويش ليعلن الأهلي انضمام مهاجم جديد لمدة خمس مواسم مقابل 10 ملايين جنيه.

وفي 27 يوليو 2020 قررت لجنة التخطيط بالأهلي تجديد عقد مروان محسن نظرا للحاجة الفنية له.

وجدد مروان محسن عقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات لينتهي عقده مدفي موسم 2023.

في عام 2017 أصيب مروان محسن بقطع في الرباط الصليبي بمباراة مصر والمغرب في أمم افريقيا.

وأدت لغيابه عن الملاعب لـ11 شهرا، وبعد سنة تقريبا من الإصابة عاد مروان محسن للملاعب من جديد وبالتحديد فى موسم (2017 - 2018)، ليلعب 13 مباراة في مختلف البطولات مع الاهلي.

ولعب مروان محسن مع النادي الأهلي منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء، 106 مباراة سجل فيهم 23 هدف وصنع 9 أهداف، وذلك في مختلف البطولات سواء دوري ممتاز أو دوري الأبطال أو كأس مصر.