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رئيس بيرو المنتخب يعد بتشكيل حكومة متنوعة


نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 7:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 7:13 ص

د ب أ

بعد فوزه بهامش ضئيل في الانتخابات الرئاسية في بيرو، وعد بيدرو كاستيلو بتشكيل حكومة تتسم بالتنوع.

وقال الرئيس المنتخب من حزب "بيرو الحرة" الماركسي اللينيني الثلاثاء: "إننا نطلق نداء إلى جميع الخبراء وإلى أكثر الناس احتراما والتزاما في البلاد، بأننا نبني فريقا".

وصرح ريتشارد روخاس، أمين الحزب في العاصمة ليما، إن الحكومة المستقبلية للوزراء اكتملت بالفعل.

وأضاف روخاس: "نقول دائما إن مجلس الوزراء يجب أن يتألف من ممثلين عن الشعب، والشعب لديه مجموعة واضحة من الأطياف السياسية".

وسيتولى كاستيلو منصبه في 28 تموز/يوليو الجاري.

وفاز كاستيلو بفارق ضئيل فى الانتخابات على منافسته الشعبوية اليمينية كيكو فوجيموري.

واستندت حملة كاستيلو على وعود بصياغة دستور جديد وتأميم الصناعات الرئيسية وتشديد الرقابة على وسائل الإعلام.

ولكن لم يتضح بشكل مبدئي ما إذا كان كاستيلو سيلتزم بالمسار المتطرف الذي حدده حزبه أو سيسعى إلى طريق أكثر اعتدالا.


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