قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الجمهور يحتاج جهدًا كبيرًا، وبحثًا عن كل جديد، والتجديد من دم الفن من وقت لآخر، مشددًا على أهمية مواكبة التطوير والتغيير لتحقيق الاستمرار.



وأضاف شاكر، خلال لقاء لبرنامج «شربل يستقبل»، المذاع عبر فضائية «CNN عربية»، مساء الأربعاء، أنه يحاول مواكبة التطور من خلال التعامل مع الملحنين والمؤلفين الجدد والشباب، مستشهدًا بجلسة التصوير الأخيرة لأغنيته «لو سمحتوا».



وأشار إلى أن العديد من الجمهور لم يستطع التعرف على شكله بعد نزول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: «كنت فاكر إن الناس هتقول هاني في ثوبه الجديد، لكن الناس معرفتش هاني من أصله والأمر كان مفاجأة».



وأكد أن التغيير في شكله «مخاطرة محسوبة»، مؤكدًا أنه يحب التجديد والظهور بشكل مختلف، دون التغيير بشكل كبير كتغيير لون الشعر بألوان غير مألوفة أو ارتداء ملابس غريبة.



ولفت نقيب المهن الموسيقية إلى أن جلسة التصوير الأخيرة لأغنيته مثلت إضافة لمشواره الفني، موضحًا أن أغاني: «حلوة يا دنيا»، و«كده برضه يا قمر»، و«قسمة ونصيب» و«نسيانك صعب أكيد»، بمثابة علامات هامة في بداية مشواره الفني.



وأثار نقيب الموسيقيين، المطرب هاني شاكر، جدلا بعد نشره أحدث جلسة تصوير فوتوغرافية له، مخصصة للترويج لأغنيته الجديدة «لو سمحتوا»، حيث ظهر شاكر في الصور بشكل لم يعتده منه جمهوره، والتي اتسمت بملامح كلاسيكية أوروبية قديمة ذات طابع إيطالي.





