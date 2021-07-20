روسيا تطرح مقاتلة سوخوى جديدة متطورة بحلول عام 2026

أعلنت روسيا البدء في الإنتاج التجاري الموجه إلى أسواق العالم للمقاتلة المتطورة "سوخوى شيكميت"، وذلك اعتبارا من عام 2026.

وقال يوري سلايسر مدير المؤسسة الروسية المتحدة للصناعات الجوية - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية، على هامش المعرض الدولي الروسي للصناعات الجوية (MAKS-2021 expo) - "إن المقاتلة الجديدة تتميز بقلة كلفة صيانتها برغم التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة فيها"، مشيرا إلى أن النسخ الأولى منها قد تم إنتاجه بالفعل ويخضع حاليا للاختبارات التجريبية حتى عام 2023.

وتوقع مسؤول الصناعات الجوية الروسي أن تحظى المقاتلة "سوخوى شيكميت" ذات المحرك التوربينى النفاث الواحد، بأداء جيد في الأسواق العالمية لمدة لا تقل عن 15 عاما بعد طرحها.