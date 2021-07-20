البنك المركزي الفلبيني يتوقع ارتفاع نسبة الديون المتعثرة لدى البنوك لـ5% خلال عامين

قال البنك المركزي الفلبيني، إنه يتوقع ارتفاع نسبة الديون المتعثرة لدى أغلب البنوك العاملة في البلاد إلى أكثر من 5% خلال العامين المقبلين، في حين من المتوقع أن تتراوح نسبة الديون المتعثرة لدى البنوك الكبرى بين 3 و6.5% من إجمالي محفظة الديون خلال الفترة نفسها.

وبحسب المسح الدوري للقطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام الحالي الذي يجريه البنك المركزي، فإن توقعات الديون المتعثرة تترافق مع "تزايد الحذر" في إدارة مخاطر الائتمان حيث تعتزم أغلب البنوك تغطية الديون المتعثرة بأكثر من 50% وحتى 100% من هذه الديون.

في الوقت نفسه، من المتوقع وصول نسبة الديون التي أعيدت جدولتها إلى أكثر من 5% مقابل ما يتراوح بين 3% و5% في التوقعات السابقة، وهو ما يشير إلى جهود تخفيف الأعباء عن المقترضين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعتزم 71.3% من البنوك العاملة في الفلبين تمويل مشروعات التنمية المستدامة في مجالات الزراعة والنقل وإدارة إمدادات المياه والطاقة الشمسية خلال العامين المقبلين.