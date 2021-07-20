الدستورية الألمانية تنظر دعوى ضد تصريحات لميركل في جنوب إفريقيا عن انتخابات محلية

نظرت المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروه، اليوم الأربعاء، دعوى مقدمة من حزب البديل من أجل ألمانيا ضد المستشارة انجيلا ميركل بسبب تصريحات أدلت بها عن انتخابات ولاية ألمانية خلال زيارة لجنوب إفريقيا قبل أكثر من عام.

ودافع رئيس ديوان المستشارية الألمانية هيلجا براون، أمام المحكمة الدستورية الاتحادية عن تصريحات ميركل عن انتخابات ولاية تورينجن خلال الزيارة التي قامت بها لجنوب افريقيا في نهاية فبراير 2020.

وقال براون، أمام المحكمة في كارلسروه اليوم الأربعاء، إن كلا من الصحفيين المسافرين وشركاء الائتلاف الحاكم في ألمانيا كانوا يريدون معرفة موقف المستشارة مما حدث في هذه الانتخابات التي شهدت تعاونا بين حزب ميركل المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي لإنجاح مرشح الحزب الديمقراطي الحر توماس كيمريش وفوزه بمنصب رئيس حكومة الولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

وأضاف براون أن الأمر كان يتعلق أيضا بحماية سمعة جمهورية ألمانيا الاتحادية على الصعيد الدولي مشيرا إلى أن المؤتمر الصحفي الذي أجري في أعقاب الاستقبال الرسمي لميركل من قبل رئيس جنوب إفريقيا كان أول فرصة لها لإبداء الرأي فيما حدث في هذه الانتخابات.

في المقابل، قال وكيل الدعوى المقدمة من حزب البديل، كريستيان كونراد، إن تصريحات ميركل كانت "دعوة للمقاطعة" مخالفة للقانون مشيرا إلى أن ميركل لم تتحدث في هذا الموضوع بوصفها سياسية حزبية " لكن المستشارة كانت تقصد أن تتحدث كمستشارة".

وكان قد تم انتخاب كيمريش في برلمان الولاية رئيسا للحكومة على نحو مفاجئ تماما في الخامس من فبراير 2020 وذلك بفضل أصوات حزب البديل والحزب المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.

وفي اليوم التالي، علقت ميركل اثناء وجودها في جنوب إفريقيا على ما حدث ووصفته بأنه "أمر لا يُغْتَفَر" وطالبت بالتراجع عن هذه النتيجة. وتم نشر نسخة من المؤتمر الصحفي على موقع المستشارة وموقع الحكومة الاتحادية ويرى حزب البديل مقدم الدعوى أن المستشارة والحكومة خالفا بذلك واجب الحيادية.



