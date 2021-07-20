 كوريا الجنوبية تُعلن إعادة تشغيل مفاعل وولسونج النووي - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تُعلن إعادة تشغيل مفاعل وولسونج النووي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 12:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يوليه 2021 - 12:30 م

أعلنت هيئة مراقبة السلامة النووية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، موافقتها على إعادة تشغيل مفاعل وولسونج رقم 3 بعد صيانته الدورية وسط المخاوف من نقص الطاقة الذي يلوح في الأفق.

وذكرت لجنة الأمن والسلامة النووية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية، أنها أعطت الضوء الأخضر لإعادة تشغيل المفاعل الذي تبلغ طاقته 700 ميجاوات والذي بدأ تشغيله لأول مرة في عام 1998، بعد إجراء عمليات تفتيش السلامة، مفيدة بأنها ستجري اختبارات إضافية على المفاعل الواقع في جيونجو على بعد 371 كم جنوب شرق سول، قبل أن يدخل التشغيل الكامل لتوليد الطاقة.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان وزارة التجارة والصناعة والطاقة أنها ستستأنف على الأرجح عمليات 3 مفاعلات نووية خلال الشهر الجاري لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط المخاوف من نقص الطاقة بسبب الموجة الحارة لهذا العام.

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