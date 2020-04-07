سياسي ألماني: يجب الاستعداد لوقف إمدادات الغاز الروسي رغم استئنافها حاليا

صرح سياسي ألماني بارز في شؤون السياسة الخارجية، بأنه يرى أنه يتعين على ألمانيا الاستعداد لوقف إمدادات الغاز من روسيا على الرغم من استئنافها حاليا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

وقال نوربرت روتجن، اليوم الخميس لإذاعة ألمانيا، إنه بدلا من الثبات وانتظار ما سيفعله الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) لاحقا، يجب الاستعداد لوقفه للإمدادات.

وأضاف أنه حتى إذا كان يتم الإمداد بالغاز اليوم، فإن هذا لا يعني أن ذلك سيكون الحال في الأسبوع القادم أو الشهر القادم.

وتابع روتجن: "بوتين يلعب بتبعيتنا القائمة (للغاز)، ويلعب بخوفنا أيضا"، وأكد أنه من المهم تماما تعلم عدم المشاركة في كلا لعبتيه التكتيكيتين اللتين تحركهما سياسة القوة، وشدد على ضرورة إنهاء هذه التبعية في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أنه بعد إنهاء أعمال الصيانة الروتينية، يتدفق حاليا الغاز من جديد عبر خط أنابيب الغاز الألماني-الروسي منذ صباح اليوم الخميس على عكس مخاوف الكثيرين.

يذكر أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تسببت في فرض الغرب لعقوبات ضد روسيا، وفي المقابل أوقفت روسيا توريدات الغاز كليا أو جزئيا إلى دول أوروبية.