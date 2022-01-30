وفاة طفلة صدمتها سيارة أثناء لهوها في الشارع جنوب بني سويف

لقيت طفلة مصرعها تبلغ من العمر ثلاث سنوات صدمتها سيارة أثناء لهوها في الشارع بقرية بني ماضي التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.



وتم نقلها إلى مستشفى ببا المركزي، توفيت عقب الوصول إليه.



وكان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بتلقي بلاغ من الدكتورة سالي الخولى مدير عام مستشفى ببا المركزي، بوصول طفلة تدعى حورية. ط 3 سنوات جثة هامدة تم وضعها بالمستشفى تحت تصرف الشرطة والنيابة.



وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة كانت تلعب في الشارع أمام مدرسة بني ماضي الابتدائية بقرية بني ماضي التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف صدمتها ولقيت مصرعها قبل وصولها المستشفى.



تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن جثة الطفلة بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتحريات المباحث الجنائية حول الحادث.