الطلب على البنزين في الصين يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس، ارتفاع الطلب الواضح على البنزين في الصين خلال الشهر الماضي إلى أعلى من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تخفف فيه السلطات القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الطلب على البنزين خلال الشهر الماضي ارتفع إلى 94ر10 مليون طن بما يعادل 3 ملايين برميل يوميا، وهو ما يزيد عن حجم الطلب في يونيو 2019 بنسبة 4ر7%.

في المقابل تراجع استهلاك الديزل (السولار) إلى 06ر14 مليون طن بما يعادل 5ر3 مليون برميل يوميا، لكنه مازال أعلى بنسبة 27% من حجم الاستهلاك في الشهر نفسه من 2019.

وبحسب تقديرات خدمة بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية فإن الطلب على الوقود أعلى من مستويات ما قبل الجائحة منذ أكتوبر الماضي.

يذكر أن الطلب الواضح يتم حسابه على أساس إجمالي الإنتاج المحلي للوقود، بالإضافة إلى صافي واردات الوقود، وهو ما يعني أنه لا يعكس الطلب الفعلي بالضرورة.