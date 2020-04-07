«كيف تكتب روايتك من الصفر» فى ندوة بمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية

استضاف مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية ضمن مبادرة الإسكندرية لتنشيط الكتابة الابداعية "أكوا"، و ذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "كيف تكتب روايتك من الصفر"، حيث ناقش المشاركون خلالها خطوات كتابة رواية لأول مرة ومرحلة جمع الأفكار وتدوينها لطرحها بطريقة أدبية، مع الإلمام بآخر التطورات و التحديثات في نوع الرواية المراد كتابتها للبداية من حيث انتهى الآخرون.

كما تضمنت الفعاليات ورشة تطبيقات سردية بعنوان "كيف تكتب مشهدا ناجحا"، و أخرى بعنوان " الزمن في الرواية"، و ذلك بمشاركة دكتور محمد خليفة، أستاذ النقد الأدبي بجامعة دمنهور، دكتورة سحر شريف، أستاذ الأدب بجامعة الإسكندرية، الناقدة دكتورة كوثر مروان، و نخبة من أدباء الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "أكوا" هي خطوة مهمة لتفعيل دور الأدباء في توجيه العقول نحو فكر هادف و ثقافة واعية، وهي تعنى بجميع الأدباء و بخاصة الجدد منهم، و تسعى لتحقيق أهدافها من خلال إقامة ورش للكتابة الابداعية، وعقد ندوات ومسابقات أدبية.