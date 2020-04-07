الرئيس السيسي يحضر حفل العشاء الرسمي الذي أقامه نظيره الصربي

أحمد موسى ساخرا من المشككين في محاكمة قاتل شيماء جمال: الطرمخة في القفص

أحمد موسى عن قمة الأهلي والزمالك: أتمنى أن يكون تتويجا للجمهورية الجديدة

تامر أمين عن فيديو مدرس الفلسفة سيد العراقي: داخل زي ما يكون رئيس جمهورية

أحمد موسى عن واقعة مدرس الفلسفة سيد العراقي: لو وزير مش هيستقبلوه كده