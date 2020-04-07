الرئيس السيسي يحضر حفل العشاء الرسمي الذي أقامه نظيره الصربي

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم في حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش . صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.