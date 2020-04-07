 الرئيس السيسي يحضر حفل العشاء الرسمي الذي أقامه نظيره الصربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يحضر حفل العشاء الرسمي الذي أقامه نظيره الصربي

أ ش أ
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 3:43 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 3:47 ص

 شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم في حفل العشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش .
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

 

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