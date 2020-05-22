بدء النسخة الثالثة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بدء المرحلة الثالثة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية وكلية الشرطة للعام الجاري، بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين في مجال التدريب والإعداد البدني.
وأوضحت المديرية، أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الرياضي "بدني وقفزة الثقة"، ليتم تنفيذها في 10 محافظات هم "الجيزة ودمياط والمنوفية والشرقية والقليوبية وأسوان والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية وسوهاج"، وتنطلق التدريبات عقب الإنتهاء من إختبارات الثانوية العامة.
وأشارت المديرية، إلى أن شروط الإلتحاق بالمبادرة تتضمن التوقيع على الإقرار وملء إستمارة الإشتراك وصورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة صحية تفيد بأن الطالب لائق صحياً ولامانع من ممارستة للنشاط الرياضي وتسديد قيمة الإشتراك الشهري بمبلغ وقدرة (٤٥٠) جنية.