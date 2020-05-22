بدء النسخة الثالثة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بدء المرحلة الثالثة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية وكلية الشرطة للعام الجاري، بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين في مجال التدريب والإعداد البدني.

وأوضحت المديرية، أن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الرياضي "بدني وقفزة الثقة"، ليتم تنفيذها في 10 محافظات هم "الجيزة ودمياط والمنوفية والشرقية والقليوبية وأسوان والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية وسوهاج"، وتنطلق التدريبات عقب الإنتهاء من إختبارات الثانوية العامة.

وأشارت المديرية، إلى أن شروط الإلتحاق بالمبادرة تتضمن التوقيع على الإقرار وملء إستمارة الإشتراك وصورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة صحية تفيد بأن الطالب لائق صحياً ولامانع من ممارستة للنشاط الرياضي وتسديد قيمة الإشتراك الشهري بمبلغ وقدرة (٤٥٠) جنية.