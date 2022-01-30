الحكومة المجرية تكشف عن ارتفاع حاد في أسعار الغاز والكهرباء بالمنازل

أعلنت الحكومة المجرية عن ارتفاع حاد في أسعار الغاز والكهرباء بالمنازل، بعد أن تم وضع حد لبرنامج خاص بالمرافق يصل عمره إلى ما يقرب من 10 أعوام لدعم الميزانية والاستعداد لأزمة طاقة محتملة، بحسب ما ورد في تفاصيل بالجريدة الرسمية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن أسعار الغاز ذات النسبة الأعلى من المتوسط في شهري أغسطس وسبتمبر، سترتفع إلى 21.4 فورنت مجري للميجا جول، وإلى 22 فورنت مجري للميجا جول في أكتوبر إلى ديسمبر.

وتتراوح أسعار الغاز الحالية بين 2.2 و3.6 فورنت للميجا جول، بحسب أرقام شركة "إم في إم" للطاقة المملوكة للدولة.

ويحدد متوسط الاستهلاك بواقع 59132 ميجا جول في العام.