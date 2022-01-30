مسؤول أوروبي يشدد على أهمية توقيع الاتفاق النهائي للبنان مع صندوق النقد

شدّد بيار دوكان السفير المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان على أهمية توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤكّداً استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان.

ولفت دوكان اليوم الخميس، إلى أن "ذلك الإنجاز يحتاج إلى إقرار مجلس النواب لقوانين إصلاحية أبرزها: مشروع قانون موازنة 2022، وتعديل قانون السرية المصرفية، وقانون (الكابيتال كونترول) الموجودة نصوصها في مجلس النواب والإسراع في إنجاز مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف".

وشكر السفير دوكان رئيس الجمهورية "على دعمه للعملية الإصلاحية ولبرنامج صندوق النقد الدولي في شقه الإصلاحي"، داعياً إلى "النظر إلى هذا البرنامج كأساس لإعادة الثقة بلبنان وتحفيز الاقتصاد وتوسيع حجمه، لأن ذلك يعيد ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد اللبناني".

وأكد السفير دوكان على أن "فرنسا ستعمل على تشجيع الدول المانحة والمؤسسات الدولية للمساهمة في دعم لبنان من أجل تحسين البنى التحتية، ما يزيد من فرص العمل ويحدّ من تنامي الهجرة".

ودعا إلى "التطلع للمستقبل بثقة لتحفيز الاقتصاد"، ومعربا عن تقديره "لما أعلنه الرئيس عون بأنه يدعم العمل الإصلاحي ويريد الوصول إلى نتائج إيجابية".