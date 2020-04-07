كوت ديفوار ترفع درجة التأهب بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس ماربورج في غانا

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رفعت كوت ديفوار درجة التأهب بسبب فيروس ماربورج، بعدما أعلنت غانا المجاورة أول أمس عن أول تفش للمرض النزفي شديد العدوى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة في كوت ديفوار قولها في بيان إن التحذير يأتي ردا على "خطر كبير من انتشار المرض".

وأوضحت السلطات أنه يتعين أن يتم الإبلاغ على الفور عن أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، داعية إلى جمع العينات بعناية والالتزام ببروتوكولات النقل.

وقد أفادت منظمة الصحة العالمية بأن السلطات الصحية في غانا أعلنت عن أول ظهور لمرض فيروس ماربورج في البلاد.

ويأتي ذلك بعدما أكد مختبر تابع للمنظمة النتائج السابقة التي كان قد توصل إليها معهد نوجوتشي للأبحاث الطبية في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان عبر موقعها الالكتروني مساء إن المصابين من منطقة أشانتي الجنوبية - قد توفيا وليسا بينهما قرابة- وقد ظهرت عليهما أعراض تشمل الإسهال والحمى والغثيان والقيء.

وتعود إحدى الحالتين لشاب/ 26 عاما/ نقل إلى المستشفى في 26 يونيو الماضي وتوفي في اليوم التالي.

وكانت الحالة الثانية لرجل / 51 عاما/ نقل إلى المستشفى في 28 يونيو وتوفي في نفس اليوم.

وأشارت المنظمة إلى أن ماربورج هي حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى، وأنها تنتمي إلى نفس عائلة مرض فيروس الإيبولا.

وبحسب البيان، هذه هي المرة الثانية فقط التي يتم فيها اكتشاف المرض في غرب إفريقيا.

وأعلنت غينيا تسجيل حالة في تفشٍ تم الإعلان عنه في 16 سبتمبر 2021، بعد خمسة أسابيع من اكتشاف الحالة الأولى.