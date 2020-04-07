زيلينسكي: روسيا تستخدم أوكرانيا كحقل تجارب للهجوم على آخرين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تستخدم بلاده كحقل تجارب للقيام بمزيد من الهجمات ضد دول أوروبية أخرى.

وتابع زيلينسكي في خطابه عبر الفيديو في وقت متأخر من اليوم الأربعاء أن "روسيا تختبر في أوكرانيا كل شيء يمكن أن تستخدمه ضد دول أوروبية أخرى"، مضيفا "أنها بدأت بحروب الغاز و اكتملت بغزو شامل، بإرهاب الصواريخ وحرق المدن الأوكرانية".

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تريد أيضا أن تهزم روسيا لتكون الدول الأخرى في أمان. وقال"كلما كان هذا أسرع،كلما قل الضرر والمعاناة لجميع العائلات الأوروبية، التي سوف تواجهه جميع الدول الأوروبية".

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه مرة أخرى لراجمات الصواريخ من طراز هيمارس التي قدمتها الولايات المتحدة، بعد حوالي خمسة أشهر من بدء الحرب.

وأصر زيلينسكي في الوقت ذاته على الحصول على أنظمة دفاع جوي. وقال إن هناك بالفعل اتفاقيات مع شركاء دوليين، ولكن بالنظر إلى الهجمات الروسية، فإن الأمر يتطلب "سرعة مختلفة تماما ومستوى حماية مختلف تماما".