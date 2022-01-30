مصدر لـ الشروق: 16 كاميرا تنقل قمة نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك

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شكلت نائلة فاروق، رئيس التلفزيون المصري، فريق عمل برئاسة المخرج أسامة الهواري لتقطية مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2020 – 2021.

وقال مصدر داخل التلفزيون المصري، إنه تم تعيين 16 كاميرا من أحدث كاميرات قطاع التلفزيون المصري من أجل تغطية مباراة الأهلي والزمالك والظهور بأفضل صورة.

وأضاف أنه من المقرر الاستعانة بكاميراتين من الخارج أحداهما «سلايدر» و« درون».

كما شددت نائلة فاروق في اجتماعها اليوم الخميس قبل ساعات من انطلاق المباراة على ضرورة تقديم صورة تليق بالتلفزيون المصري وقيمة الكرة المصرية خاصة وأنها ستقام بين أفضل فريقين في إفريقيا.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز أمام الزمالك والتتويج بكأس مصر للمرة الـ 38 في تاريخه، فيما يطمح الزمالك في الفوز بها للمرة الثامنة والعشرين.