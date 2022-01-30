تاليس الفرنسية للأنظمة الكهربائية تعلن ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من 2022

أعلنت مجموعة "تاليس" الفرنسية المصنعة للأنظمة الكهربائية، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام، مما يعكس زيادة في المبيعات وطلبات الشراء.

وأعلنت الشركة التي تتخذ من باريس مقرا لها خلال فترة الستة أشهر الماضية، تحقيق صافي دخل موحد بلغ 566 مليون يورو (576.5 مليون دولار)، بالمقارنة مع 432 مليون يورو في العام السابق. وقد بلغ الدخل المعدل 726 مليون يورو أو 3.41 يورو للسهم، وهو أعلى من 591 مليون يورو أو 2.78 يورو للسهم على أساس سنوي.

كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب لتصل إلى 891 مليون يورو، بالمقارنة مع 722 مليون يورو تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2021.

وقفزت طلبات الشراء اخاصة بمجموعة "تاليس" لتصل إلى 11.2 مليار يورو، مقابل 7.6 مليار يورو في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.

وحققت الشركة الفرنسية مبيعات بقيمة 8.25 مليار يورو، مقابل 7.66 مليار يورو على أساس سنوي.