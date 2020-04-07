الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بجبل أفالا في صربيا

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وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول بجبل أفالا في صربيا.
جاء ذلك بصحبة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.