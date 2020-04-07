 الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بجبل أفالا في صربيا - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بجبل أفالا في صربيا

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 21 يوليه 2022 - 9:35 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يوليه 2022 - 9:35 ص

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول بجبل أفالا في صربيا.

جاء ذلك بصحبة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.


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