الليرة التركية تواصل التراجع لليوم الرابع وسط ترقب لقرار المركزي بشأن الفائدة

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، لليوم الرابع، وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر اليوم.

وتراجعت الليرة بنسبة 0.4% إلى 17.6699 ليرة لكل دولار عند الساعة 1148 صباحا بتوقيت إسطنبول، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، لتصبح على بُعد 4% فقط من أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأبقى المركزي على الفائدة عند 14% خلال اجتماعاته الستة الماضية، رغم ارتفاع التضخم بـ 78.6% على أساس سنوي في يونيو، وهي أعلى وتيرة منذ عام 1998.

ويتوقع إبراهيم أقصوي كبير الاقتصاديين في إتش إس بي سي لإدارة الأصول في تركيا أن يزداد تقلب الليرة في الربع الأخير من العام بسبب اتساع عجز الحساب الجاري في تركيا وسداد ديون ضخمة.