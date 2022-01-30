ذكر عضو صغير بالائتلاف الحكومي التشيكي، أنه لن يدعم خطة لإعادة هيكلة شركة "سي ايه زد" المملوكة للدولة، إذا ما كان هذا يعني أن جمهورية التشيك سوف تتحمل وحدها تكاليف إنتاج كبيرة وتصبح المالك الوحيد لأصول شركة تحتاج إلى استثمارات هائلة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال إيفان بارتوس، نائب رئيس الوزراء ورئيس أصغر حزب بالائتلاف الحكومي، في مقابلة "تستحق الشركة إعادة الهيكلة".

وأضاف: "ولكنني لا أود أن يعني التحول أن الدولة سوف ينتهي بها الحال مع المحطات الكبيرة التي تعمل بالطاقة النووية والفحم البني بينما سوف يتم وضع الطاقة المتجددة وجزء التوزيع جانبا. وفي هذه الحالة أعارض هذا".

تدرس الحكومة التشيكية إعادة هيكلة أكبر شركة تجارية في وسط أوروبا، التي تحمل فيها بالفعل حصة بنسبة 70%، للسيطرة على أصول توزيع الطاقة وسط أزمة طاقة ناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولدى الدولة حاليا القليل من النفوذ على البنية التحتية للطاقة. ولن يستطيع الحزب الذي يرأسه بارتوس وحده وقف الخطة ولكن تشير تصريحاته إلى أن الائتلاف الحاكم قد يكون لديه جبهة متحدة تتحرك إلى الأمام.