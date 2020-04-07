الاتحاد الإفريقي يؤكد اهتمامه بتعميق الشراكة القوية مع الصين

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، مجددا اهتمام الاتحاد الإفريقي الشديد بمواصلة تعميق الشراكة الصينية الإفريقية القوية وطويلة الأمد بالفعل.



جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الجديد للبعثة الصينية لدى الاتحاد الإفريقي هو تشانغ تشون، بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، وناقش أهمية مواصلة تعميق العلاقات الصينية الإفريقية.



وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد بالصداقة بين الصين وإفريقيا فضلا عن إنجازات التعاون العملي مع الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن العلاقات بين إفريقيا والصين تعد نموذج العصر، موضحا أن الاتحاد على استعداد للعمل عن كثب مع الصين لتسريع تنفيذ نتائج المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي والتعاون في إطار الحزام والطريق من أجل تحقيق المزيد من الفوائد للشعوب الإفريقية والشعب الصيني.



و من جانبه، أقر الرئيس الجديد للبعثة الصينية بالدور المهم للاتحاد الإفريقي في قيادة التكامل الإفريقي، وتنسيق جهود موحدة في القارة لمكافحة جائحة كوفيد-19، ومعالجة القضايا الإقليمية الساخنة.



وقال إن الصين تولي اهتماما كبيرا بتنمية علاقاتها مع الاتحاد الإفريقي، وترغب في تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة والتعاون العملي بين الجانبين، ودفع العلاقات بين الصين والاتحاد الإفريقي إلى مستوى جديد.