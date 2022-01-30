إيطاليا: أنباء عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 25 سبتمبر



قال مشاركون في اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي اليوم الخميس، إنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة في البلاد يوم 25 سبتمبر المقبل، بعد قيام الرئيس سيرجيو ماتاريلا بحل البرلمان غداة استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي.



وقالت وكالتا أنسا وادنكرونوس للأنباء استنادا إلى المشاركين إن الإعلان عن هذا الموعد جاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء فى روما.



وأعرب دراجي، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس الوزراء، عن شكره للرئيس ماتاريلا على ثقته به، وقال:" يجب علينا أن نكون فخورين للغاية بما قمنا به من عمل بالإنابة عن رئيس الجمهورية لخدمة جميع المواطنين".



ودعا دراجى المشرعين إلى مواصلة العمل بجد خلال الأسابيع المقبلة