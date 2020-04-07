مستشار الرئيس للصحة: لا تغيير جذري في بروتوكول العلاج ضد فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد تغيير جذري في بروتوكول العلاج في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أنه مع الإصابة بفيروس كورونا أو مضاعفاته، فإن العلاج يشمل أمرين هما الأعراض التي يشكو منها المريض وأغلبها أعراض معروفة مثل ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في الجسم والتهاب في الحلق والرشح والعطس، وهي أعراض لها أدوية محددة.

وأوضح أنه يتم علاج مضاعفات أخرى حال ظهورها مثل إصابة الجهاز التنفسي سواء التهاب في الشعب الهوائية أو التهاب رئوي.

وأشار إلى أنه بعد اكتشاف بعض الأدوية ضد الفيروسات أو الأدوية التي تساهم في علاج بعض الحالات موجودة في مصر ويتم استخدامها.

ونوه بأن أغلب الحالات التي يتم تسجيلها في مصر هي حالات بسيطة أو بسيطة إلى متوسطة، وتستجيب معظمها للأدوية، فيما لا يمنع ذلك أن كل حالة يتم تقييمها عبر الطبيب المعالج الذي يُحدد ما يحتاجه المريض.