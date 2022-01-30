تعرف على تفاصيل مشروع إحياء رياضة الهوكي

قال اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية وزارة الشباب والرياضة، إن يوجد توجه من القيادة السياسية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بالرياضات غير المنتشرة، ومنها رياضة الهوكي، بحيث يتم نشر مفهوم الرياضات على نطاق أوسع، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف جعل الرياضة جزء من حياة المواطنين وخصوصا الشباب حديثي النشء.

وأضاف شلش، لـ«الشروق»، أنه في السنوات السابقة كانت الرياضة تتمثل في كرة القدم فقط، ولكن خلال الفترة الأخيرة أصبح لديهم رياضات منتشرة تمتلك جماهير كبيرة، وتم تحقيق نجاحات عالمية بها مثل كرة اليد، ومنها جاءت فكرة الإعداد للمشروع القومي للهوكي.

وأوضح شلش، أنه سيتم بدء المشروع في مركز شباب السلام بالهرم، وتم الإعلان عن فرصة الانضمام في المشروع، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف اختيار 60 طفلًا وطفلة من سن 11 إلى 12 سنة، ولا يوجد صفات محددة للتقدم أو الاشتراك في تلك الرياضة.

وأكد شلش، أن المشروع القومي لنشر رياضة الهوكي للبنين والبنات يعد بذرة جيدة لانتشار اللعبة وتأهيل أجيال جديدة ليصبحوا لاعبين ممارسين يمثلوا اسم مصر في جميع المحافل الداخلية والخارجية.

ولفت إلى أن رياضة الهوكي، كانت موجود من قبل ولكن مع قلة عدد الممارسين لها إلى أن ضمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية حديث ضمن الألعاب الجديدة لبطولات المدارس.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أعلنت تنفيذ المشروع القومي لنشر رياضة الهوكي للبنين والبنات، وذلك بالتعاون مع إدارة تنمية البرامج الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد المصري للهوكي.