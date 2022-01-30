سول: إلغاء قانون يسمح لشركات الاتصالات بتقديم بيانات العملاء الشخصية للسلطات دون إخطار



ألغت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، قانونا يسمح لشركات الاتصالات المتنقلة بتقديم البيانات الشخصية للعملاء إلى سلطات إنفاذ القانون دون إخطار الأشخاص المتضررين.



وينص قانون أعمال الاتصالات على أنه يمكن لشركات الاتصالات المحمولة قبول طلب سلطات التحقيق، مثل مسؤولي المحكمة أو المدعين العامين، لجمع البيانات الشخصية بما في ذلك الاسم ورقم تسجيل المقيم والعنوان.



وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، مساء الخميس، لا يفرض القانون على شركات الاتصالات المتنقلة إبلاغ المستخدمين عندما يتم تقديم معلوماتهم إلى السلطات.



لكن المحكمة الدستورية قضت اليوم بأن المادة «تتعارض مع الدستور» في تصويت بالإجماع، قائلة إن القانون ينتهك حق تقرير المصير للمعلومات الشخصية.



وعندما يُحكم بأن قانونا ما يتعارض مع الدستور، يظل القانون ساريا مؤقتا لمنع حدوث ارتباك في المجتمع، ولإعطاء فترة سماح للسلطة التشريعية لإيجاد بديل.



وقالت المحكمة إن الحكم لا يعني أن الحصول على بيانات الاتصالات في حد ذاته أمر غير دستوري، لكن عدم اتخاذ تدابير لإخطار الأشخاص المتضررين عند الحصول على بيانات الاتصالات هو الأمر غير الدستوري.



وتم الطعن في دستورية القانون من قبل عدد من الجماعات المدنية المحلية، بما في ذلك محامون من أجل مجتمع ديمقراطي، أو «مينبيون»، في عام 2016.