تطهير نهر التشيك من أطنان من الأسماك النافقة بعد تكاثر الطحالب



يعمل الصيادون ورجال الإطفاء على إزالة جيف الأسماك بعد تكاثر الطحالب القاتلة في جنوب شرق جمهورية التشيك، في عملية من المرجح أن تستغرق أسبوعا على الأقل.



وأكد ناطق باسم الشرطة أن عملية التطهير جارية بالقرب من بريتسلاف. وتفيد التقديرات بأن هناك عشرات الأطنان من السمك النافق الذي يجب إزالته من نهر تايا.



وقع السمك ضحية للانتشار الهائل للطحالب الخضراء الزرقاء أو البكتيريا الزرقاء والتي ساعدت درجات الحرارة المرتفعة في انتشارها.



وفيما تنتشر الطحالب، تستهلك المزيد والمزيد من الأكسجين في المياه حتى ينعدم تماما وتختنق الأسماك. وبالإضافة لذلك، وصلت درجة حرارة مياه النهر إلى 24 درجة مئوية بسبب الحر.