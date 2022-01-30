مندوب سوريا: التوزيع الجغرافي غير العادل لمجلس الأمن يفاقم حالة الاستقطاب فيه





قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، خلال اجتماع للجمعية العامة، اليوم الخميس، إن بعض الدول تستغل قرار الجمعية حول أسباب استخدام الدول للفيتو في مجلس الأمن، بطريقة مسيسة لا تخدم الأهداف المعلنة لاعتماده، ولا تنسجم مع البند الذي قدم في إطاره وهو تعزيز منظومة الأمم المتحدة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الخميس، أضاف صباغ أن مجلس الأمن عليه أن يضطلع بمسؤولياته في إطار الامتثال الكامل لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، الذي قام مؤسسو المنظمة بتضمينه نظاما واضحا للتصويت، يضمن حالة التوازن بين القوى الدولية، وتلافي اندلاع مواجهات عالمية جديدة، أو استخدام المجلس منصة لفرض أجندات بعض الدول.



وذكر أن «التوزيع الجغرافي غير العادل لمجلس الأمن يفاقم حالة الاستقطاب فيه، ويدفع الدول الغربية الأعضاء فيه لمحاولة توظيف المجلس خدمة لأجنداتها السياسية أو تصفية حساباتها الجيوسياسية».



وتابع: «موقف روسيا الرافض لمشروع قرار تمديد مفاعيل القرار 2585 ينسجم مع التزامها بمبدأ احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، الذي أكدت عليه جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».



وتابع أن «وفد سوريا أعلن خلال المناقشات حول تطبيق القرار 2585 وجود عيوب جسيمة شابت تطبيقه، لكن جهوده والوفد الروسي اصطدمت بتجاهل متعمد ومواقف عدائية انتهجتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي كانت أعاقت على مدى عام تنفيذ القرار المذكور».



وأردف: «الموقف الروسي الرافض لمشروع القرار ضروري لوقف التسييس الغربي، وضمانة لتغليب البعد الإنساني على أي اعتبارات أخرى، وضرورة للحد من التضليل الذي مارسته الدول الغربية الثلاث وتلاعبها بمشاعر الرأي العام».