وليد صلاح الدين: لابد من «غربلة» لاعبي الأهلي

هاجم وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، لاعبي الفريق الأحمر بعد الهزيمة بنتيجة 2-1، أمام الزمالك في اللقاء الذي اقيم على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «في البداية أريد أن أبارك للزمالك الذي استحق الفوز بسبب أداءه في الشوط الأول».

وأضاف: «الأهلي في حاجة إلى غربلة للاعبين، لابد من التعاقد مع لاعبين جدد وأجانب جدد لا نريد أن نتحدث عن بيع أو رحيل لاعبين لكن لابد أن تحدث غربلة بمعنى الكلمة».

وأكمل: «معلول رفع عدد كبير من الكرات لكن دون فائدة كيف يحدث أن الأهلي يتأخر ولا يعرف كيف يعود بالنتيجة؟».

وأتم: «هذه ليست عادات الأهلي ولا أداء الأهلي، لابد من وقفة مع هؤلاء اللاعبين».